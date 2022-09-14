İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Osmanlı'yı hedef alan "100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi" sözlerine tepki gösterdi. Katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtlayan Akşener, Soyer'in açıklamaları için, "Bu dönemde bizim yarattığımız atmosferi bozuyor. Bunlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Bu tür hüküm cümleleri halkı rahatsız eder, dolayısıyla gerek yoktu. Bizim cenahın yani Millet İttifakı'nı oluşturan yöneticilerinin hepsinin daha sağduyulu olmasında fayda var" dedi. Öte yandan Akşener, aynı programda, kendisine yöneltilen, "Sizce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?" sorusuna karşılık "Ama şimdi bu çok iyi bir soru olmadı" dedi. Gülümsemekle yetinen Akşener, "Ben henüz bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Hemen ardından sunucudan gelen "Kendisi 'hazırım' dedi" ifadesine karşılık olarak da Akşener, "Herkes hazır. Yani cumhurbaşkanlığı çok önemli bir makam. Herkes hazır. Orada bir sorun yok. Ben hariç herkes hazır. Gerçekten biz bunu konuşacağız" ifadelerini kullandı.