Dünyanın gözü bu masada! Özbekistan’da tarihi zirve: Başkan Erdoğan yarın yola çıkıyor...

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin'in zirve kapsamında Başkan Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi. Uşakov, "Liderler telefon dahil sürekli diyalog halindeler. Müzakere edilen, Türkiye'nin tahıl gibi son derece olumlu rol oynadığı çok sayıda konu var. Erdoğan ve Putin görüşmesinde çok sayıda konu istişare edilecek. Semerkant'taki görüşmenin önemli bir kısmı 5 Temmuz'da Soçi'de varılan anlaşmaların devamı olarak ekonomik konulara ayrılacak.