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Giriş Tarihi: 14.9.2022

FETÖ’ye İstanbul ve Ankara’da çifte darbe

EMİR SOMER EMİR SOMER
Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ’ye İstanbul ve Ankara’da çifte darbe
FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul ve Ankara merkezli operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul TEM Şube ekipleri, sözde mahrem imam, askeri öğrenci ve ev abisi olan ve ankesörlü telefondan haberleşen 13 şüpheliyi 4 ilde yakaladı, 3 kişi tutuklandı. Organize Şube ise, 4 ilde 12 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında eski polis ve öğretmenlerin ve bir aktif gardiyanın da olduğu ByLock kullanıcısı olan bu şüphelilerin himmet topladığı belirtildi. Ankara Organize Şube polisleri de örgütün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, emniyet teşkilatına sızan örgüt üyelerine mahrem abilik yaptıkları belirlenen 15 şüpheliyi 4 ilde yakaladı. ByLock kullanıcısı şüphelilerin, örgütsel toplantı yaptıkları bildirildi.
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FETÖ’ye İstanbul ve Ankara’da çifte darbe
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