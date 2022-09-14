İşte TOKİ’nin örnek konutları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 500 bin sosyal konutluk cumhuriyet tarihinin en büyük projesi sonrasında SABAH, TOKİ'nin örnek bir dairesini görüntüledi. Vatandaşların ihtiyaçlarını gözeterek inşa edilen dairelerde her şey düşünülmüş durumda. Çelik kapı kullanılıyor. Uzun ve geniş bir koridor var. Salonlar geniş. Büyük pencerelerle salonların havadar ve ferah. Ev hanımlarının rahatça kullanabileceği mutfak tasarlandı, mutfak dolapları da kullanışlı olarak projelendirildi. Oda ve yatak odaları da ferah durumda. Ebeveyn banyosu mevcut. Depreme dayanıklı konutların otopark sorunu da bulunmuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin konuttan oluşan cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini açıkladı. Proje kapsamında 2 bin 280 lira taksitle toplam 608 bin lira fiyatla 2+1 ve 3 bin 187 lira taksitle toplam 850 bin lira fiyatla 3+1daireler yapılacak. İstanbul'da 50 bin adet sosyal konut yapılacak.

SABAH, TOKİ'NİN ÖRNEK KONUTLARINI GÖRÜNTÜLEDİ

Başkan Erdoğan'ın sosyal konut açıklaması sonrasında TOKİ'nin yaptığı örnek bir daire Sabah Gazetesi tarafından görüntülendi. Vatandaşların ihtiyaçlarını gözeterek inşa edilen dairelerde her şey düşünülmüş durumda. Vatandaşların güvenlik şekilde yaşamayı için dizayn edilen konutlarda çelik kapı kullanılıyor. Kapıdan girişte uzun ve geniş bir koridor uzanıyor.

GENİŞ SALON KULLANIŞLI MUTFAK

Türk aile yapısını baz alan TOKİ, inşa ettiği konutların ortak kullanım alanları olan salonları oldukça geniş inşa ediyor. Büyük pencelerle salonların havadan ve ferah olması sağlanıyor. Salon ile mutfaktan girilebilen balkon vatandaşlara eşsiz bir yaşam alanı sunuyor. Ev hanımlarının rahatça kullanabileceği mutfak tasarlayan TOKİ, dörtlü bölümden ve üçlü raflardan oluşan mutfak dolapları, beyaz eşyaların rahatlıkla yerleştirileceği bölmeler tasarlamış durumda.

VATANDAŞLARIN RAHATI DÜŞÜNÜLDÜ

Oda ve yatak odalarının da havadar ve ferah olması konusunda hassas davranan TOKİ, odalarda geniş pencere kullandı. Doğalgaz petekleri, ısıyı tüm alana dağıtacak şekilde kuruldu. Vatandaşların rahat etmesi için tüm detayları düşünen TOKİ, yatak odalarında ebeveynler için ayrı bir banyo ve tuvalet koydu.

ANAHTAR TESLİM DAİRELER

Depreme dayanıklı, otopark sorunu olmayan destinasyon alanlarıyla birlikte 2+1 ve 3+1 konutlar inşa eden TOKİ, projelerini anahtar teslim şekilde yapıyor. Hak sahibi anahtarını teslim aldıktan sonra kısa süre içinde dairesine taşınabiliyor.