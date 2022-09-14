İsviçreli Bakan Sommaruga'dan yeni açıklama: "Tasarruf için birlikte duş alın" sözleri dünyada gündem olmuştu

"HAYAT TARZIM DEĞİŞTİ"

Sommaruga, federal hükûmetin tasarruf kampanyası başlatmasının ardından hayat tarzını değiştirdiğini kaydetti ve "Özellikle ışıkları kapalı tutma konusunda artık daha dikkatli davranıyorum. Her ofis binasında çoklu prizler var. Çalışanlar işlerini bitirdikten sonra tek bir düğmeye basarak cihazlarını kapatabilir." dedi.