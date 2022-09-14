O ‘Bozkurtlar’ CHP’li çıktı

CHP'nin, birkaç gün önce, "Bozkurt Kemal" sloganları atılan ve "Ülkücüler" buluşması olarak lanse ettiği toplantı da kurgu çıktı. Toplantıyı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Deniz Demir'in organize ettiği, katılanların büyük çoğunluğunun da CHP'den milletvekili adayı da olan amcası Metin Demir'in Ankara'da kurduğu Ardahan Göle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri olduğu belirlendi. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun yanında oturan ve "Ülkücüler olarak sonuna kadar yanındayız, bu işi bitireceğiz" diyerek algı oluşturan kişinin Yenimahalle CHP Meclis Üyesi seçilen Selim Kaptanoğlu olduğu ortaya çıktı.Deniz Demir'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce Ankara Mamak'ta bir eve erzak götürüp, elektriklerinin kesik olduğunu söyleyerek basın toplantısı yaptığı, ancak daha sonra elektriklerin kesik olmadığı ortaya çıkan kurguyu da organize ettiği ortaya çıkmıştı. Ardahan Göle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kurucu başkanı olan, Deniz Demir'in amcası Metin Demir, 2002 ve 2007 seçimlerinde CHP milletvekili aday adayı olmuş, 2011 seçimlerinde de 2'nci sıradan aday gösterilmiş ancak seçilememişti.