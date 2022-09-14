SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan provokasyondan vazgeçmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan çatışmaları değerlendirdi. Çavuşoğlu, Ermenistan provokasyonlardan vazgeçmeli." dedi.
ÇAVUŞOĞLU: ERMENİSTAN PROVOKASYONDAN VAZGEÇMELİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kalıcı bir barış için samimi adımlar atılması gerektiğini belirtti.
Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarını değerlendiren Çavuşoğlu, "Kalıcı bir barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlarından vazgeçmeli. İş birliğine yönelik samimi adımlar atmalı." dedi.