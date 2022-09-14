Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan provokasyondan vazgeçmeli
Giriş Tarihi: 14.9.2022 10:17

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan provokasyondan vazgeçmeli

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan provokasyondan vazgeçmeli

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın saldırısı sonrası Karabağ'da başlayan yeni çatışmalar ile ilgili konuştu. Çavuşoğlu, "Kalıcı bir barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlarından vazgeçmeli. İş birliğine yönelik samimi adımlar atmalı." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan çatışmaları değerlendirdi. Çavuşoğlu, Ermenistan provokasyonlardan vazgeçmeli." dedi.

ÇAVUŞOĞLU: ERMENİSTAN PROVOKASYONDAN VAZGEÇMELİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kalıcı bir barış için samimi adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarını değerlendiren Çavuşoğlu, "Kalıcı bir barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlarından vazgeçmeli. İş birliğine yönelik samimi adımlar atmalı." dedi.

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan provokasyondan vazgeçmeli
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