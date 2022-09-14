Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: İstanbul kavrulacak! Çöl sıcakları geliyor! Hafta sonu hava sıcaklığı...
Giriş Tarihi: 14.9.2022 11:41 Son Güncelleme: 14.9.2022 11:42

SON DAKİKA: İstanbul kavrulacak! Çöl sıcakları geliyor! Hafta sonu hava sıcaklığı...

SON DAKİKA: İstanbul kavrulacak! Çöl sıcakları geliyor! Hafta sonu hava sıcaklığı...

Son dakika haberine göre; Türkiye, bu hafta çöl sıcaklarının etkisi altına girecek. Megakent İstanbul'da da sıcaklık bunaltıcı seviyelere ulaşacak. Yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir şekilde artacak. Çöl sıcaklarının Cuma günü yurda giriş yapması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının artacağı ve ülke genelinde çöl sıcaklıklarının hakim olacağı belirtildi. İstanbul ve Ankara'da hissedilen sıcaklıkların 35 dereceleri bulması bekleniyor.

Ülke genelinde sıcaklıklar Perşembe gününden itibaren artmaya başlayacak. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri çöl sıcaklıklar yurt genelinde etkili olacak.

Ankara ve İstanbul'da hissedilen hava sıcaklıkları 35 dereceleri görecek.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Batı ve Orta Karadeniz kıyıları,Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat, Muş ve Hatay çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı, İç ve doğu kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün güneşli bir hava beklenirken öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık 26 dereceyi görecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: İstanbul kavrulacak! Çöl sıcakları geliyor! Hafta sonu hava sıcaklığı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA