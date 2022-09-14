SON DAKİKA: Kamu görevlilerine saldırı hazırlığı yapan teröristler kıskıvrak yakalandı

YARGI GÖREVLİLERİ VE KAMU PERSONELLERİNE SALDIRACAKLARDI

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Suruç bölgesinde görev yapan yargı mensuplarının da içerisinde olduğu kamu görevlilerine eylem hazırlığında olan ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.