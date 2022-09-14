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Giriş Tarihi: 14.9.2022 11:43

Terör örgütü DEAŞ'a eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı

DHA
Terör örgütü DEAŞ’a eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı

Osmaniye merkezli Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep’te terör örgütü DEAŞ2a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nca Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Osmaniye Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ terör örgütü mensupları ve iş birlikçilerine yönelik Osmaniye merkezli Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep'te 9 adrese operasyon düzenlendi.

5 GÖZALTI

Eş zamanlı baskınlarda; Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı faaliyet gösteren ve bu ülkede bulundukları süre içinde DEAŞ terör örgütünde silahlı faaliyet göstermiş Suriyeli İ.K., C.E., A.E., R.İ. ve H.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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Terör örgütü DEAŞ'a eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı
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