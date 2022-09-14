Vatandaşlar büyük sevinçle karşıladı: Fiyat da, taksit de çok uygun, rahat öderim

BaşkanErdoğan'ın açıkladığı konut müjdesini 81 ilde vatandaşlar büyük sevinçle karşıladı.Cumhurbaşkanımız bizi ev sahiplerinin, emlakçıların vicdanına terk etmedi. Tarihimizin en büyük sosyal konut projesi ile benim de ev alma umudum arttı. Geleceğe olan inancım fazlalaştı. Bundan sonra herkesin başını sokacağı bir evi olacak. Bir insan başka ne isteyebilir ki? Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun.Nasıl ev sahibi olacağız diye kara kara düşünürken önümüze harika bir fırsat çıktı.Şehit yakınlarına öncelik verilmesi bizi çok mutlu etmiştir. Cumhurbaşkanımıza minnettarız.61 yıllık hayatımda böyle bir proje görmedim. Allah ondan razı olsun.Yıllardır ev hayal ediyorduk. 55 yaşındaki eşimle ikinci baharımızı yaşayacağız. Fiyat da, taksit de çok uygun, rahat öderim.Yıllarca kirada oturup asgari ücretle çalıştım. Hep bir ev sahibi olmak ve ailemi rahat ettirmek istedim. Şimdi bu projeyle hem ucuz hem de sağlam bir evin sahibi olacağız. Hayalim gerçeğe dönüşüyor.Gençler geleceklerine umutla bakacaklar. Genç yaşta konut sahibi olma imkânı sağlamak gençlere önem verildiğini gösterir. Hemen başvuracağım.Devrim niteliğinde bir proje. Dar gelirli vatandaşların yüzü gülecek ve ekonomik istihdam sağlanacak.Yüzyılın en büyük ve en anlamlı projesi açıklandı. Evi olmayanlar için büyük bir fırsat sunuldu. Kira öder gibi ev sahibi olunacak. Ülkemize hayırlı olsun.