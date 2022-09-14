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Giriş Tarihi: 14.9.2022

Yargı hızlanacak

İLKER TURAK İLKER TURAK
Yargı hızlanacak
HSK, Yargı Reformu Stratejisi'nde yer alan Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni (PEIDS) hayata geçirdi. Yargı Reformu Stratejisi'nde yer alan Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun bünyesinde faaliyete geçirilmesinin tanıtım toplantısına katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Adaletin zamanında tecelli etmesi, makul sürede yargılamaların olması, hesap verilebilirlik ve şeffaflığın artması, yargı içinde yer alan birtakım sorun ve tıkanıklıkların doğru bir şekilde tespiti son derece önemlidir. Yargının sürekli tomografisini çeken bu sistemle sorunların çözülmesine ve hızlanacağına katkı sunacağına inanıyorum" dedi.
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Yargı hızlanacak
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