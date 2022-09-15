Ankara Emniyetinden suç örgütlerine darbe: Oto galeriden silah ticareti

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri silah kaçakçılığı, yağma ve nitelikli dolandırıcılık yaparak ekonomik çıkar sağladığı tespit ettiği 2 ayrı suç örgütüne düzenlediği operasyonda suç örgütü lideri S.S. ve M.Y.T ile birlikte 10 şüpheli yakalanarak gözaltina alındı.
SİLAHLA TEHDİT
Suç örgütü lideri S.S.'nin kurduğu suç örgütünün çeşitli kurumlarda tandığı bürokratların ismini kullanarak ihraç olan kişileri geri mesleğe başlatma, iş ortağı yapma gibi çeşitli vaatlerle birçok kişiyi dolandırdığı tespit etti. İş ortağı vaadiyle açtığı kafeyi müştekinin üzerine ruhsat alarak güven sağladığı ancak dolandırılan kişi kafeye silahla tehdit ederek sokmadıkları belirlendi. Kafenin ceza ve vergi gibi bütün borçlarını müstekiye geldiği, korktuğu için bugüne kadar şikayetçi olmadığı yapılan aramalarda müştekilere ait bir çok evrak ve senet ele geçirildi.
OTO GALERİDEN SİLAH TİCARETİ
M.Y.T'nin kurduğu suç örgütünü oto galeri adı altında açtığı işletmeden yönettiği belirlendi. Elemanlar aracılığı ile il dışından getirdigi silahları sattıkları, oto galeriden dağıtımı yaptıkları tespit edildi.
CEPHANELİK ELE GEÇİRLDİ
Ankara merkezli yapılan operasyonda 2 iş yeri ve 11 ikamet olmak üzere 13 adreste yapılan aramalarda, 1 kalaşnikof uzun namlu silah, 1 namlusu değiştirilmiş olduğu değerlendirilen uzun namlu silah, 15 adet çeşitli marka ve çaplarda tabanca, 6 değişik çaplarda av tüfeği, polis yeleği 100 gram skunk ve mağdurlara ait senet ve evraklar ele geçirildi.