Ankara Emniyetinden suç örgütlerine darbe: Oto galeriden silah ticareti

SİLAHLA TEHDİT

Suç örgütü lideri S.S.'nin kurduğu suç örgütünün çeşitli kurumlarda tandığı bürokratların ismini kullanarak ihraç olan kişileri geri mesleğe başlatma, iş ortağı yapma gibi çeşitli vaatlerle birçok kişiyi dolandırdığı tespit etti. İş ortağı vaadiyle açtığı kafeyi müştekinin üzerine ruhsat alarak güven sağladığı ancak dolandırılan kişi kafeye silahla tehdit ederek sokmadıkları belirlendi. Kafenin ceza ve vergi gibi bütün borçlarını müstekiye geldiği, korktuğu için bugüne kadar şikayetçi olmadığı yapılan aramalarda müştekilere ait bir çok evrak ve senet ele geçirildi.