Bakan Karaismailoğlu: Mardin’e 5 milyar 850 milyon liralık yatırım yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, çeşitli açılış ve programlara katılmak, inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi.

Havalimanında Vali/Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mahmut Demirtaş, Kızıltepe Kaymakamı/ Belediye Başkan vekili Fatih Cıdıroğlu, Ak Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ile il protokolü tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra valilik makamına geçti. Bakan Karaismailoğlu, burada şeref defterini imzaladıktan sonra basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda, partisinin Genişletilmiş İl Toplantısına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha sonra Derik ilçesine geçerek, geçtiğimiz günlerde yaşanan elim trafik kazasında vefat eden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Derik ziyaretinin ardından Kızıltepe'ye geçen Bakan Karaismailoğlu, Kızıltepe Güney Çevre Yolu devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, basın açıklaması yaptı. 20 yılda Mardin'e 5 milyar 850 milyon liralık yatırım yaptıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Kadim şehrimizdeki mevcut sadece 28 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, yaklaşık 9 kat arttırarak, 272 kilometreye çıkardık. Hükümetlerimiz döneminde Mardin'de 65 kilometrelik Tek Göl yapımını ve onarımını tamamladık. 372 kilometrelik bitümlü sıcak kaplamalı yolu ve 51 kilometre köprüyü de Mardinlilerin hizmetine sunduk." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "Milattan önce 7 binlere kadar uzanan kültürümüzün en değerli miraslarını barındıran Mardin'de olmak ve bu iklimi yaşamak her zaman olduğu gibi bize ayrı bir heyecan veriyor. Ancak, Derik İlçesi'nde 20 Ağustos'ta yaşanan kaza bizleri derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunduk; yaralanan kardeşlerimizi ziyaret ettik. Bu elim olayda yaralanan kardeşlerimize bir kez daha acil şifalar niyaz ediyorum. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına Ulaşım ve Lojistik Ana Planı doğrultusunda yirmi yılda çok önemli yatırımlar yaptık. Hükûmetlerimiz döneminde; Ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu; 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 720 kilometrenin üstüne çıkardık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle viyadüklerle aştık. Karayollarımızdaki tünel uzunluğunu, 50 kilometreden alıp, 663 kilometreye çıkardık.

Köprü ve viyadük uzunluğunu da 730kilometreye uzattık. Hava yolunu halkın yolu yaptık, 26 olan havalimanı sayımızı 57'ye yükselttik. "Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak" dedik ve çok şükür, bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdik. Ülkemizde, 20 yirmi yılda; Taşıt sayısı, 8 milyondan 26 milyona çıkarken, Taşıt hareketliliği de %172 oranında arttı. Hükûmetlerimizin dönemindeki yatırımlarımızla son 20 yılda, bölünmüş yol uzunluğumuz 4,7 kat artırdık. Yaptığımız karayolu yatırımları meyvelerini vermeye başladı; 2021 yılı kaza verilerine göre, trafik kazalarında %82 oranında düşüş elde edildi.

Kıymetli Mardinliler, Ülkemizdeki tüm diğer sektörlerde olduğu gibi ulaşım ve iletişim alanında da hak ettiği yatırımları alan Mardin'in ulaşım ve iletişim altyapısına 20 yılda 5 milyar 850 milyon liralık yatırım yaptık. Kadim şehrimizde mevcut, 28 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu, yaklaşık 9 kat artırarak 272 kilometreye çıkardık. Hükûmetlerimiz döneminde Mardin'de; 65 kilometrelik tek yol yapım ve onarımını tamamladık. 372 kilometrelik bitümlü sıcak kaplamalı yolu ve 51 köprüyü Mardinlilerin hizmetine sunduk. Proje bedeli toplam 2 milyar 374 milyon lirayı bulan; Mardin-Midyat Yolu, Ceylanpınar-Kızıltepe Yolu, Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat Yolu ile Nusaybin ve Derik ilçeleri belediye ağındaki muhtelif kesimlerin asfalt yenileme çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Kıymetli Mardinli Kardeşlerim, Bugün; Ceylanpınar – Kızıltepe Yolu, Kızıltepe Güney Çevre Yolu ve Kızıltepe – Mardin Havalimanı Yolları'ndaki çalışmalarımızı inceledik. 62 kilometrelik kesimini Ceylanpınar-Kızıltepe Yolu, 7 kilometrelik bölümünü Kızıltepe Güney Çevre Yolu ve 5 kilometrelik kısmını da Kızıltepe-Mardin Havalimanı Yolları oluşturan projemizin toplam uzunluğu 74 kilometre. Proje kapsamında bugüne kadar; Ceylanpınar-Kızıltepe yolunun 32 kilometrelik kesimini sathi kaplama seviyesinde tamamladık. En kısa sürede bitümlü sıcak kaplama çalışmasına başlayacağız.

Kızıltepe Güney Çevre Yolunda; 2 kilometrelik kesimi alt temel seviyesinde tamamladık. 3,3 kilometrelik kesimde temel zemin çalışmalar ile birlikte, 1,7 kilometrelik kesimde de toprak ve sanat yapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Kasım 2021'de ihalesini yaptığımız projeyi, Mayıs 2023'te tamamlayacağız. Kızıltepe Güney İmar Çevre yolunun tamamlanması ile Uluslararası Güney TETEK aksı üzerindeki bulunan Kızıltepe ilçesi şehir geçişindeki trafik, şehir dışına alınacak. Böylece, Şanlıurfa- Habur Sınır Kapısı ve Şırnak arasındaki transit trafiğin şehir içinde neden olduğu yoğunluk ve kazalar azalacaktır. Biliyorsunuz, Diyarbakır-Mardin ile Habur bağlantısını sağlayan Mardin-Kızıltepe bölünmüş yolunda trafik yoğunluğu çok yüksek.

Kızıltepe –Mardin Havaalanı toplayıcı yollarının tamamlanması sayesinde, Mardin Havaalanı ile birlikte, Kızıltepe arasında yerleşim yerlerinin yoğun olduğu 5 km'lik kesimde, trafik güvenliği artırılacak. Projemiz bölgenin ekonomik gelişimine, Mardinlilerin refahının artmasına katkı sunacaktır. Güvenli bir ulaşım koridoru da tamamlanmış olacak.

Mardinli Saygıdeğer Kardeşlerim, Bildiğiniz gibi; Bizim hizmet anlayışımızda, Bölgesel farklılıklar yok! İhtiyaç, önem ve aciliyet var! Bütünsel kalkınma var. Türkiye'nin her bir köşesine aynı anda yatırım yapma anlayışı var. Kuzey-Güney, Doğu-Batı demeden, ayırmadan, milletimizin ihtiyacı neredeyse, oraya hizmet götürme azmi var. Bunu da çok şükür yapıyoruz! Biz Mardin'i seviyor ve değer veriyoruz; Sağladığımız güven ve istikrar ortamında, yıllardır terör belasından çok çeken Mardin'de ulaşım ve iletişim alanındaki yatırımları kat be kat artırıyoruz.

Mardin'i daha güvenli ve konforlu yollarla buluşturduk. Karayollarının yanı sıra, Mardin'imizdeki tüm ulaşım modlarında ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Tarih, medeniyet ve kültürün parlayan yıldızı olan; coğrafya, iklim ve kültürlerin kavşak noktasında yer alan Mardin'i ulaşım ve iletişim alanında çok daha ilerlere taşımak için tüm merkez ve taşra teşkilatlarımızla gece-gündüz çalışıyoruz. Bu karayolu projesinde olduğu gibi diğer ulaşım sistemleri çalışmalarında emeği geçen tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyorum" açıklamasında bulundu.