Bakan Soylu’dan küfürleşmeye ilişkin açıklama: Böyle bir şey söz konusu değil

"BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Soylu, konuya ilişkin şunları aktardı:

"Eğer meydandaysan muhakkak ki kazalarla karşı karşıya kalırsın. Bizim işimiz budur, birçok yalanla, iftirayla, taciz ve tehditle karşı karşıya kalabiliriz.

Bizim ağzımıza küfür yakışmaz, doğru da değil. Biz sadece ülkemizi yönetmek için çaba sarf etmiyoruz, gelecek nesillere de bir model olmak durumundayız. Velev ki böyle bir hata işlemiş olalım, kişi ne kadar pespaye, aşağı olursa olsun, özür dilerim ben. Ama böyle bir şey söz konusu değil. İsimsiz, bilmediğiniz telefonlar geliyordur size de. Geçen Mardin'e giderken bir mesaj geldi, mesajda tehdit var, taciz ve iftira var. Telefon açtım, kimsiniz dedim, kendini tanıttı. Bu mesajlar ayıp değil mi?