Bakan Soylu’dan küfürleşmeye ilişkin açıklama: Böyle bir şey söz konusu değil

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya paylaşımında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda küfürleştiklerini öne sürdü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özdağ'ın kendisini telefonda küfür etmekle suçlamasına ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu.
"BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"
Bakan Soylu, konuya ilişkin şunları aktardı:
"Eğer meydandaysan muhakkak ki kazalarla karşı karşıya kalırsın. Bizim işimiz budur, birçok yalanla, iftirayla, taciz ve tehditle karşı karşıya kalabiliriz.
Bizim ağzımıza küfür yakışmaz, doğru da değil. Biz sadece ülkemizi yönetmek için çaba sarf etmiyoruz, gelecek nesillere de bir model olmak durumundayız. Velev ki böyle bir hata işlemiş olalım, kişi ne kadar pespaye, aşağı olursa olsun, özür dilerim ben. Ama böyle bir şey söz konusu değil. İsimsiz, bilmediğiniz telefonlar geliyordur size de. Geçen Mardin'e giderken bir mesaj geldi, mesajda tehdit var, taciz ve iftira var. Telefon açtım, kimsiniz dedim, kendini tanıttı. Bu mesajlar ayıp değil mi?
Sonra konuşma tonunu değiştirdi, ben de televizyonlarda, kamuoyunda açık olarak söylediğim sözleri söyledim, başka bir söz söylemedim, telefonu kapattım. Gündeme gelmek için yalan, iftira, dezenformasyon bunlar devam ediyor. Bozacı, şıracı birbirini bulmuş. Bunlar itibar edilmemesi gereken işlerdir. Ne söylenmesi gerekiyorsa söylenmeye devam deriz. Bunlar dikkat ederseniz Amerika'nın aparatıdır. Bu aparatlar çok açık şekilde devam etmektedirler. Milletimizin bunlara itibar etmemesini istiyorum. "