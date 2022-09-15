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Giriş Tarihi: 15.9.2022 21:04

Başkan Erdoğan, Bakü'nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

AA
Başkan Erdoğan, Bakü’nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostumuz, kardeşimiz, ayrılmaz bir parçamız olan Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da haklı mücadelelerinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan, Bakü'nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı
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