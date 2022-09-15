Başkan Erdoğan Özbekistan’a gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan gidiyor. Erdoğan, iki gün sürecek zirvede ye ülkelerin liderleri ile bir araya gelecek.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ZİRVESİ

Toplantıya ev sahipliği yapan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle toplantıya katılacak Erdoğan, zirve kapsamında bir dizi ikili temasta bulunacak.

Zirvenin yapılacağı Semerkant'a gidecek olan Erdoğan, ağaç dikimi etkinliğine katılacak, "ebedi şehir" olarak da anılan kentin yeni inşa edilen bölgelerini gezecek ve diğer liderlerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.