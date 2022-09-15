Bodrum’da su ishale hattı yine patladı! Deniz kahverengiye büründü

Muğla ilçesinde Bodrum Akyarlar Mahallesi'nde Atatürk Caddesi üzerindeki su ishale hattında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle bölgede panik havası oluştu. Patlama sonrası denizdeki vatandaşlar sokağa çıktı.

Patlama nedeniyle akan su, sahildeki turistik tesisin içerisinden denize aktı. Denizin rengi kısa sürede kahverengiye döndü.

Yarım saatten fazla o şekilde aktığı ifade edilen su, hatta giden suyun kesilmesinin ardından durdu. Denizin rengi görenlerde kısa süreli şaşkınlığa neden oldu. Patlama sonrası denizdeki vatandaşlar apar topar dışarı çıktı.

BODRUM HALKI BUNLARI HAK ETMİYOR

Bölgede sık sık patlamaların meydana geldiğini belirten mahalle sakinlerinden Cemre Özdemir Pekoglu, "Karşılaştığım manzara iç açıcı değildi. Patlayan su boruları nedeniyle, sahil kesimlerindeki iş yerlerini bastı. Vatandaşlar ve esnaflar ev ve işyerlerini kendi imkanları doğrultusunda korumaya çalıştı. Denizin kirlenmesini çok üzüldüm. Her yıl mutlaka patlar. Aynı bölgede mutlaka oluyor. Bunun acil bir şekilde göz önüne alınması ve gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Bodrum halkı olarak biz bunları hak etmiyoruz" dedi.

Patlamanın meydana geldiği bölgede Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MUSKİ ekipleri, çalışma başlattı.