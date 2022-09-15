Çalışmayan merdivenler ve asansörler hakkında soru önergesi verildi

Vatandaşların isyan ettiğini dile getiren Balık, İBB'nin reklam ve tanıtıma yaklaşık 500 milyon lira ayırdığını, kendisi için yaptırdığı köşke 20 milyon lira harcadığını ve israf anlayışının bütün kurumu sarmış olduğu bir dönemde toplu taşıma kullanan yolcuların hizmetinde bulunan asansör, yürüyen merdiven ve yürüme bantlarında tasarruf yapmaya çalıştığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi Eylül ayı 4'üncü bileşimi Saraçhane'de gerçekleşti.

Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen mecliste, metrobüs durakları ve metro istasyonlarda çalışmayan yürüyen merdivenler ve asansörler gündeme geldi. Soru önergesi için söz alan Akıllı Kent ve Bilgi Teknolojileri Komisyon Başkanı Muharrem Balık, İBB'ye bağlı metro, tramvay ve metrobüs duraklarında çalışmayan yürüyen merdivenler ve asansörlerin, İstanbulluların çilesine çile kattığını aktardı.

Balık, özellikle hasta, yaşlı, çocuklu anneler ve engelli vatandaşların, valiz ve eşya taşıyan İstanbulluların başta olmak üzere bir kısmı uzun zamandır çalışmayan asansör ve merdivenler nedeniyle isyan ettiğini belirtti.

'YOLCULAR YANILTILMAYA ÇALIŞILIYOR'

Vatandaşların şehir genelindeki metro, tramvay ve metrobüs gibi toplu taşıma istasyonlarındaki bazı yürüyen merdiven ve asansörlerin arıza nedeniyle hizmet vermemesi nedeniyle tepki gösterdiğini, yetkililerden soruna çözüm bulunmasını istediğini söyleyen Balık, duraklarda arızalı olan yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin önlerinde bulunan panolarla yolcuların yanıltılmaya çalışıldığın vurguladı.

Çalışmayan asansör ve merdivenlerin önüne 'Planlı revizyon' veya 'Sizin için yeniliyoruz' yazılarının asıldığını aktaran Balık, şunları kaydetti:

"Herhangi bir bilimsel veriye, insani hiçbir kurala dayandırılmadan tamamen aynı istasyonda birkaç giriş olduğu bahane edilerek tasarruf bahanesiyle, hasta, yaşlı, çocuklu anneler ve engelli vatandaşlarımız, valiz ve eşya taşıyan İstanbullular göz ardı edilerek tamamen yönetimin başarısızlığı ve vatandaşı cezalandırma olarak da nitelendirilecek şekilde yapılan uygulamalar görülmektedir."



'İSRAF TÜM KURUMU SARMIŞKEN YÜRÜYEN MERDİVENLERDEN Mİ TASARRUF EDİLİYOR?'

Balık, İBB'nin reklam ve tanıtıma yaklaşık 500 milyon lira ayırdığını, kendisi için yaptırdığı köşke 20 milyon lira harcadığını ve israf anlayışının bütün kurumu sarmış olduğu bir dönemde toplu taşıma kullanan yolcuların hizmetinde bulunan asansör, yürüyen merdiven ve yürüme bantlarında tasarruf yapmaya çalıştığını söyledi. Balık, metrolar ve metrobüslerde son 3 yılda kaç arızanın gerçekleştiğini de sordu.

'ARIZALARIN OLUŞMASINDA YETERLİ TEKNİK EKİP VE EKİPMANIN BULUNMAMASIN ETKİSİ VAR MI?'

Bu arızaların oluşmasında zamanında yapılması gereken rutin bakım hizmetleri için yeterli teknik ekip ve ekipman bulunmamasının etkisinin olup olmadığını soran Balık, şunları aktardı:

"Dönemimizde teknik bakım için gerekli tüm eğitimleri ve donanımları haiz bulundurulan, işinin ehli personeli bu vazifelerden göndermenizin bu arızalarda etkisi olmuş mudur? Dönemimizde dış etken, malzeme yorgunluğu gibi çeşitli nedenlerle oluşabilecek arızalara müdahale için tutulan parça stok uygulaması devam etmekte midir? Hemen yakınında alternatif ekipmanlar bulunduğunu ifade ederek kasten kapalı tuttuğunuz yerlerin alternatifleri, engelli aracı çocuklu ve bebek arabalı ya da dezavantajlı yolcular için kolaylıkla ulaşılabilir noktalar mıdır? Haziran 2019'dan bu yana kaç nokta ekipmanı kaç gün kapalı tutulmuştur? Tasarruf bahanesiyle vatandaşa çile çektirilerek kapattığınız merdiven ve asansörlerden elde edilen sözde tasarruf ile kamuoyu tarafından 'Kertenkele Dansı' olarak adlandırılan ve metro istasyonlarında sergilenen sözde gösteriye ödenen ücretin ne kadarını karşılamıştır?"