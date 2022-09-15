CHP, yine bir yalanın peşinde

Milletin yararına olan her konuda olduğu gibi sosyal konut projesi de CHP zihniyeti rahatsız etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Ev sahibi olanlar yeni ev sahibi olabilirken hiç evi olmayan dar gelirliler bu iktidar döneminde yine ev sahibi olamıyor. Yani AK Parti iktidarı dar gelirliyi ev sahibi yapmıyor" diyerek projeye yalanlarla çamur atmaya başladı. Oysaki projeye başvurunun en başlıca şartı kişinin tapuda kayıtlı konutu bulunmaması, TOKİ'den daha önce ev sahibi olmaması. Hak etmediği halde TOKİ'den ev almaya çalışanlar da hem ödediği parayı hem de evlerini kaybedecek.