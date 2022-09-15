CHP’den şair yazar düşünür Necip Fazıl Kısakürek’e büyük ayıp

CHP'NİN YETERLİLİK ÖNERGESİ ORTAMI EGERDİ

Önergeyle ilgili konuşmalar sürerken CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın, söz konusu maddenin yeterince tartışıldığını öne sürüp yeterlilik önergesi verdi. Başkan Vekili Özuslu da söz konusu önergeyi mecliste oylamaya sundu. Necip Fazıl Kısakürek'in isminin uygun bir yere verilmesine ilişkin önerge CHP'li meclis üyelerinin oyları ile ret edildi. Bu kez de AK Parti ve CHP arasında 'usül' tartışması yaşandı.

TESTİ KIRILDI BAŞKAN

Oylamaya geçilmesi ile ilgili söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Bu meclisin son 3,5-4 yıllık süreçte sizin de yönettiğiniz bütün meclis toplantılarında, karşılıklı mutabakata vardığımız bütün konuları ayaklar altına aldınız. Kişiler değişir ama kurumlar değişmez. Siz de anlaşılıyor ki kişiler değiştikçe görüşlerde değişiyor. Kifayeti müzakere diyerek meclis heyetine yanlış bilgi veriyorsunuz. Nilay Hanım defalarca sözlü olarak kifayeti müzakere önergesi verdi. Hiçbirini gündeme alıp oylamaya almadınız. Ama grup başkanvekiliniz kalkıp benim yapmış olduğum konuşmaya cevap verip daha sonra da oyundan kaçan çocuk gibi kifayeti müzakere istiyorum deyip yerine oturması bana ilginç geldi. Özuslu, bu oyuna gelmemeliydi. Ortaya koymuş olduğunuz görüş ve ilkeleri ayaklar altına aldınız. Bu mecliste son 3,5 yılda ilk kez oluyor. Cuma günü ilk kez böyle bir yeterlilik önergesini oylattım ve bu önergenin görüşmesini kestim deyip özür deyince iş bitecek mi? Testi kırıldı Sayın başkan testi kırıldı" dedi.