CHP’den şair yazar düşünür Necip Fazıl Kısakürek’e büyük ayıp

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı ikinci oturumu Başkan Vekili Mustafa Özuslu başkanlığında gerçekleşti. Yazar, şair, düşünür Necip Fazıl Kısakürek'in isminin İzmir ili sınırları içerisinde bulvar veya kültür merkezine verilmesine ilişkin önerge CHP ve AK Parti Grubunu karşı karşıya getirdi. Hukuk komisyonunda CHP'li meclis üyelerinin oyları ile reddedilen önerge ile ilgili söz alan AK Partili Hıdır Alptekin, "Bugüne kadar gruplardan gelen isim önerilerine siyasi yaklaşmadık ve uygun olan bütün önerileri oy birliği ile geçirdik. Necip Fazıl ismini verilmiyor olmasının siyasi olduğunu düşünüyorum. Necip Fazıl ne kadar siyasi ise Nazım Hikmet ismi de o kadar siyasidir. Genel Başkanınızın helalleşme misyonuna uygun davranmadığınızı düşünüyorum" dedi.
Alptekin önergenin komisyonlara iade edilip yeniden görüşülmesini talep etti. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da önergenin hukuk komisyonu üyeleri tarafından hangi gerekçe ile uygun görülmediğini sorup konu hakkında açıklama istedi.
İYİ NİYETLİ DEĞİLMİŞ…
Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın, söz konusu önergenin siyasi tartışmaya meydan verebilmek için verilmiş, iyi niyetli olmayan bir önerge olduğunu öne sürdü.
HIZAL: BU ART NİYETLİLİKTİR
Aydın'ın sözlerine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Bir arkadaşımız iyi niyetli bir önerge verdi. Haklı olarak önerge reddinin gerekçesinin hukuki bir gerekçe olup olmadığını sorup eğer bunlar yoksa alınan kararın siyasi olduğunu söyledi. Ancak böyle bir eleştirinin altından çıkarak 'siz siyasi amaçla önerge veriyorsunuz' derseniz ben buna niyet okuma ve art niyetlisiniz derim. Ben siyasi bir tartışma yapmak istesem ben ve meclis üyesi arkadaşlarımız bunun dik alasını yaparız. CHP grubunda 2 arkadaşımız konuştu. İkisi de birbiri çelişen ifadeler kullandı. Pagos ismini bin yıllık Kadifekale'ye verdiğinizde orada yaşayan insanlara sordunuz mu? Sormadınız. Kim verdi? Bu şehri yöneten İBB Başkanı verdi. Gelin bunu komisyonlara geri gönderelim. Tunç başkan konuyla zaten ilgilenecektir. Gelin birlikte gezelim. Mutlaka isim verilecek uygun bir yer buluruz" dedi.
CHP'NİN YETERLİLİK ÖNERGESİ ORTAMI EGERDİ
Önergeyle ilgili konuşmalar sürerken CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın, söz konusu maddenin yeterince tartışıldığını öne sürüp yeterlilik önergesi verdi. Başkan Vekili Özuslu da söz konusu önergeyi mecliste oylamaya sundu. Necip Fazıl Kısakürek'in isminin uygun bir yere verilmesine ilişkin önerge CHP'li meclis üyelerinin oyları ile ret edildi. Bu kez de AK Parti ve CHP arasında 'usül' tartışması yaşandı.
TESTİ KIRILDI BAŞKAN
Oylamaya geçilmesi ile ilgili söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Bu meclisin son 3,5-4 yıllık süreçte sizin de yönettiğiniz bütün meclis toplantılarında, karşılıklı mutabakata vardığımız bütün konuları ayaklar altına aldınız. Kişiler değişir ama kurumlar değişmez. Siz de anlaşılıyor ki kişiler değiştikçe görüşlerde değişiyor. Kifayeti müzakere diyerek meclis heyetine yanlış bilgi veriyorsunuz. Nilay Hanım defalarca sözlü olarak kifayeti müzakere önergesi verdi. Hiçbirini gündeme alıp oylamaya almadınız. Ama grup başkanvekiliniz kalkıp benim yapmış olduğum konuşmaya cevap verip daha sonra da oyundan kaçan çocuk gibi kifayeti müzakere istiyorum deyip yerine oturması bana ilginç geldi. Özuslu, bu oyuna gelmemeliydi. Ortaya koymuş olduğunuz görüş ve ilkeleri ayaklar altına aldınız. Bu mecliste son 3,5 yılda ilk kez oluyor. Cuma günü ilk kez böyle bir yeterlilik önergesini oylattım ve bu önergenin görüşmesini kestim deyip özür deyince iş bitecek mi? Testi kırıldı Sayın başkan testi kırıldı" dedi.