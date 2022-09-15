FETÖ'nün sözde "eyalet muhasebecisi"ne 9 yıl hapis cezası

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.Ç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise mahkemede hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın örgüt içinde "sohbet hocası" ve en son "eyalet muhasebecisi" pozisyonunda görevler üstlendiğini, ByLock kullandığını ve kod adının "Cengiz" olduğunu, FETÖ üyeliğinden adli işlem yapılan kişilerle irtibatının tespit edildiğini belirterek, Y.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Savunması alınan sanık Y.Ç, FETÖ'nün "eyalet muhasebeciliği"ni yapmadığını öne sürdü.

Kimseden "himmet" adı altında para toplamadığını savunan Y.Ç, "Örgütsel bir görevim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.