İBB 3 aydır Özel Halk Otobüslerine para ödemiyor

Konu hakkında soru önergesi vermek üzere söz alan Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Halit Cebeci, yaptığı konuşmada, "Daha önce yatırım ve işletme giderlerini, yolculuk gelirleri ve İBB yolcu sübvansiyonu ile karşılayan özel halk otobüsleri, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve sürdürülebilir bir gelir sağlanabilmesi amacıyla 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren altyapısı AK Parti olarak bizim dönemimizde hazırlanan ve tüm Türkiye'de uygulanabilecek örnek uygulama olarak düşünülen, İBB adına İETT ile ortak hazırlanan Özel İşletmeci Sistemi'ne (ÖTİS) geçmişlerdir. Bu sisteme göre özel halk otobüsleri, İETT tarafından hazırlanan planlamaya göre yolcu taşıma hizmetini ifa ederken İBB ise 'sabit maliyet-değişken maliyet ve performans ödemesi' kalemlerinden oluşan aracın işletme performansına göre işletmecilere düzenli aylık hak ediş ödenmesi gerekmektedir ancak ÖTİS'e geçtikten sonra aylık hak edişler vaktinde ve düzenli ödenmemektedir. Şu anda haziran ayı hak edişlerinin bir kısmı ödenmiş, temmuz, ağustos ve eylül ayının bugüne kadarki hak edişleri ödenmemiştir" dedi.

'BORÇLARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'

Cebeci, araç yenileme, yakıt, yedek parça, bakım, onarım, temizlik ve personel giderlerinin işletmecinin sorumluluğunda bulunduğunu, İBB tarafından aylık hak edişlerin vaktinde ve tam ödenmediği için sisteme dahil taşımacıların, tedarikçiler ve paydaşlarına borçlarının her geçen gün arttığını, sürdürülebilirlikten hızla uzaklaştığını ve kabul edilemez bir duruma yol açtığını söyledi.

ARAÇ YAŞI 9'A ÇIKARTILDI

Yeni araç temin edenlerin taksitlerini ödeyemedikleri için araçlarını daha düşük modelli araçlarla değiştirmek zorunda kaldıklarını anlatan Cebeci, daha modern araçlarla hizmet verilmesi hedeflenen uygulamada UKOME'den alınan son karar ile 0-7 yaş şartının zaruretten 0-9 yaş olarak değiştirildiğini hatırlattı.

'AVRUPA'NIN EN GENÇ FİLOSUNU TESLİM ETTİK'

Cebeci, "Bu da İstanbullu hemşehrilerimizin modeli düşük eski araçlarla seyahat etmesi gibi bir durumu ortaya koymuştur. Bunun neticesi olarak da sürekli bozulan, yanan, yolda kalan, freni tutmadığı için kaza yapan, maalesef vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eder hale gelen bir otobüs filosu ile karşı karşıya kalınmıştır. Görevi devrettiğimiz zamandaki Avrupa'nın en genç otobüs filosunun yerinde yeller esmektedir maalesef." diye konuştu.

Cebeci, soru önergesinde İBB'nin, özel halk otobüsleri işletmecilerine hak edişlerini ne zaman düzenli ödemeye başlayacaklarını sordu.

CHP'li Meclis Üyesi Mesut Kösedağı, söz alarak "İBB olarak Özel Halk Otobüslerine bizim birikmiş borçlarımız var. Bunu geçen dönem yaptık, bu dönem de yapalım. Kalan borcumuz kadar bu Meclisten, öbür ay bir iç borçlanma getirelim, o borçlanmayı da sadece toplu ulaşımın sübvansesi için kullanalım" dedi.

METROBÜS KAZALARINDA ARTIŞ VAR

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da sübvanse konusunun daha önce Meclise geldiğini ve geçirildiğini, yine böyle bir ihtiyaç varsa yapıcı muhalefet gereği gereken gayreti ve desteği göstermeye hazır olduklarını söyledi. Metrobüs kazalarının "kent suçuna" dönüştüğünü anlatan Türkyılmaz, bu konuda ne yapılacaksa yapılması gerektiğini belirtti.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da metrobüs kazalarında azalma olduğunu söylerken tekrar söz alan Türkyılmaz, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin sosyal medyadaki paylaşımına göre metrobüs kazalarının arttığına işaret etti.