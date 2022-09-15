İBB Haliç’i kirleterek İstanbullulardan hesap mı soruyor

HALİÇ'E KAĞITHANE DERESİ ÜZERİNDEN TEMİZ SU VERİLİYORDU

Mecliste soru önergesi için söz alan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, CHP'li İBB'nin, 'Haliç nefes alıyor' ve 'Haliç temizleniyor' gibi billboardlar ve afişler astığını, ancak İBB'nin bugün Kağıthane Deresi'nde atık ve zararlı suları vidanjörlerle Haliç'e akıttıklarını gördüklerini ifade etti. Öztekin soru önergesine ilişkin yaptığı konuşmada, "Hem gerek sahadakiler gerekse vatandaşlarımız bunun süreklilik arz ettiğini bizlere iletmiş oldular. Oysa 1994'den itibaren yapılan projelerle Haliç'in rehabilitasyonunda dip çamuru deşarj edilmiş, Boğaz'dan Kağıthane Deresi üzerine, oradan da deniz suyu verilerek direkt Haliç'in nefes alması sağlanmıştı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, temizlenen Haliç'i bırakın 'Temizliyoruz' demesini, bugünlerde özellikle son birkaç aydır Haliç'i kirlettiğini görüyoruz. Zararlı ve atık suların, çocuklarımızın geleceğini ve aynı zamanda insanların yaşamını tehdit ettiğini de gördük. Bugün belediye ekiplerimiz de alanda, sahada müdahale etti ve İSKİ araçlarını bölgeden uzaklaştırdı" diye konuştu.

'HALİÇ'İ KİRLETME'

İBB'nin Haliç'i kirlettiğini bir kez daha görmüş olduklarını belirten Öztekin, "Ne zamanki İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'Temizliyoruz' diyorsa bilinki kirletiyordur. İşte bugün de resmini görmüş olduk. Bunu da paylaşımlarımızda kamuoyuyla paylaştık. 'Haliç'i kirletme' diyoruz. Temiz Haliç'imizi korumaya çalışalım. İstanbul'un nefes aldığı, sadece Kağıthane ilçesi değil bölgedeki 4-5 ilçe ve İstanbul için de çok önemli deniz havzası olan Haliç'i de beraber koruyalım. O yüzden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç'i korumaya, kollamaya devam etsin. Eski günlerdeki gibi Haliç'i, İstanbul da görmek istemez, Kağıthane de görmek istemez. Eski pis kokuları, eski kötü kokuları da görmek istemez. Biz bölgede yeşil vadi yaparken, insanların yürüyüş ve spor yapacakları alanları oluştururken bölgenin tekrar eski haline gelmesini arzu etmiyoruz. Haliç'i kirleterek de İstanbullulara bir şekilde farklı bir yönden hesap mı sorduğunu görmüş oluyoruz. O yüzden Haliç'i kirletmeyin diyoruz. Temiz Haliç'imizi korumaya çalışalım" ifadelerini kullandı.

Başkan Öztekin, önergesinde şunları sordu:

*İBB Haliç'i neden kirletiyor?

*İstanbul Büyükşehir Belediyesi sadece Haliç'i mi kirletiyor? Yoksa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'daki dereleri ve su içme havzalarını temiz tutması gerekirken diğer derelere de deşarjlar yapıyor mu? Vidanjörlerle atık suları aktarıyor mu?

*İBB Haliç'in temizlenmesini istemiyor mu?

'İNCELEME YAPILIYOR'

Konuyla ilgili söz alan İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, ise Öztekin'in sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüleri izlediğini, bu konunun önemli bir hassasiyet olduğunu belirterek, "Bireysel bir durum olduğunu düşünüyoruz. İlgililer konuyu inceliyorlar. İncelemenin bitmesinden hemen sonra bu konuda kamuoyuna açıklama yapılacak" şeklinde konuştu.

Mecliste yapılan oylamada soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.