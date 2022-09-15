İçişleri Bakanı Soylu: Terörist sayısı 120’nin altında

UYUŞTURUCU ROTASI DEĞİŞTİ

Soylu, dün 11,5 milyon kök kenevir, 1 milyon 185 bin kök genetiği değiştirilmiş esrar, 2 ton 57 kilogram esrar ele geçirildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunların hepsi uyuşturucu geliri olarak terör örgütüne gidecekti. Toplam olarak 91 milyon kök kenevir, 5 milyon kök skunk, 10,5 ton esrar ele geçirildi. Bunun 2 ton 57 kilogramı dün ele geçirildi. Eskiden uyuşturucunun yüzde 70'i Türkiye'nin batısında, yüzde 30'u doğusunda yakalanırdı. Yakalandığı iller de Van, Hakkari ve Ağrı. Sahaya öyle bir hakim olundu ki komşularımızdan ve sınırlarımızdan kaçak giren uyuşturucuyla alakalı yüzde 73'ü bu üç vilayette ancak yüzde 27'si batı ve diğer vilayetlerde yakalanmış oldu. Bu, ne sonuç getirdi? Bunu tüm kamuoyumuza, milletimize ifade etmek isterim: Uyuşturucunun Afganistan'dan başlayıp İran ve Türkiye üzerinden Balkanlar rotası vardı. Bu rota değişti. Rota aşağıya, Akdeniz hattına kaydı."