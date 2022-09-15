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Giriş Tarihi: 15.9.2022 15:03 Son Güncelleme: 15.9.2022 15:17

'Kuleli Askeri Lisesi' binasının Araplara satıldı iddiası ile ilgili Bakan Akar'dan açıklama: Gerçek dışıdır...

’Kuleli Askeri Lisesi’ binasının Araplara satıldı iddiası ile ilgili Bakan Akar’dan açıklama: Gerçek dışıdır...

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmî ziyaret öncesi, Kuleli Askerî Lisesinin Araplara satıldığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Akar, "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askerî Lisesi binası Millî Savunma Bakanlığının kullanımında, Millî Savunma Üniversitesinde eğitim gören askerî öğrencilerimize hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir." dedi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmî ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Kuleli Askerî Lisesinin Araplara satıldığı iddiasıyla ilgili Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askerî Lisesi binası Millî Savunma Bakanlığının kullanımında, Millî Savunma Üniversitesinde eğitim gören askerî öğrencilerimize hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir."

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'Kuleli Askeri Lisesi' binasının Araplara satıldı iddiası ile ilgili Bakan Akar'dan açıklama: Gerçek dışıdır...
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