‘Masada kazanıyorsak sahada kazandığımız içindir’

Bakü'de, Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi'nce (AİR Center) basılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un "Küresel Kaos Çağında İstikrarlaştırıcı Bir Güç: Türkiye" kitabının tanıtımında Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı konuşma yaptı. Kitabın tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıya video mesaj gönderen Prof. Altun, son 20 yılda Türkiye'nin sessiz bir devrime imza attığını belirterek "Türkiye eski Türkiye değildir. Tarihin bu kritik eşiğinde 'Bize dokunmayan yılan bin yaşasın' deme lüksümüzün olmadığını ısrarla söylüyoruz.Her zaman barıştan, adaletten ve uluslararası hukuktan yana tavır alıyoruz" dedi. Altun, "Bugün masada kazanılıyorsa bu sahada kazandığımız içindir" tespitinde bulundu. Türkiye'nin son 20 yılda küresel sistemde oynadığı istikrarlaştırıcı rolün ve karşı karşıya kaldığı meydan okumaların analiz edildiği kitap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika vizyonunun temel parametrelerini de ortaya koyuyor. Altun'un kitabı ekimde Türkiye'de yayımlanacak.