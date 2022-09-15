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Giriş Tarihi: 15.9.2022 11:14 Son Güncelleme: 15.9.2022 11:16

MSB, Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü "özel kliple" kutladı: Bizler özbeöz kardeş; iki devlet, tek milleti

AA
MSB, Bakü’nün kurtuluş yıl dönümünü özel kliple kutladı: Bizler özbeöz kardeş; iki devlet, tek milleti

Milli Savunma Bakanlığı, Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kutladı. Rap tarzı müziğin yer aldığı klibin paylaşımında, "Kahraman Azerbaycan Ordusunu ve asil Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi selamlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetler mensuplarının yer aldığı klip paylaşıldı.

Rap tarzı müziğin yer aldığı klibin paylaşımında, "Bizler özbeöz kardeş; iki devlet, tek milletiz. Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladığımız bu özel günde, Ermenistan'ın saldırgan ve provokatif eylemlerine güçlü şekilde karşı duran Kahraman Azerbaycan Ordusunu ve asil Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi selamlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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MSB, Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü "özel kliple" kutladı: Bizler özbeöz kardeş; iki devlet, tek milleti
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