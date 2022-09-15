MİT, Mahmur’a sızarak 2 teröristi getirdi

MİT unsurları, Mahmur Kampı'nda yaptıkları operasyonla "Şahan-Cihan" kod adlı Hatip Güney ile Suriye uyruklu "Tekoşin Kamışlı Civan" kod adlı Aya Ahmet Süleyman'ı Türkiye'ye getirdi. Türk bayrakları arasında elleri kelepçelenerek fotoğraflanan terörist Hatip Güney'in PKK/KCK kırsal kadrosuna katılmak amacıyla Eylül 2019'da illegal yollarla Van'ın Başkale ilçesinde İran'a geçtiği, daha sonra da İran'dan Irak Süleymaniye'ye giderek Asos alanında sözde savaşçı eğitimi aldığı öğrenildi. Eğitimin ardından Mahmur Kampı'nda görevlendirilen teröristin, kampta Miştenur, Çekdar ve Tepe taburlarında faaliyet gösterdiği belirtildi.Sözde şehit Şilan Guyin Akademisi'nde ideolojik silahlı eğitim alan Hatip Güney'in eğitimin ardından sözde Şehit Deniz Taburu'nda tim komutanı olarak görevlendirildiği bildirildi. Türkiye'ye getirilen diğer terörist Aya Ahmet Süleyman'ın PKK/KCK/PYD/YPG/YPJ yapılanmasına 2015'te katıldığı, iki yıl Suriye'de faaliyet göstermesinin ardından Gare'de aldığı eğitimler sonrasında Mahmur'da görevlendirildiği öğrenildi./ SABAHİÇİŞLERİ Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki kamu görevlilerine yönelik eylem hazırlığında olduğu belirtilen 4 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teröristlerin Suruç bölgesinde görev yapan yargı mensuplarının da bulunduğu kamu görevlilerine eylem hazırlığında olduğu aktarıldı. Evlerinde yapılan aramalarda ise 1 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildiği bildirildi.