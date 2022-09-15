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Giriş Tarihi: 15.9.2022

Şehit yakını, gazi ve emeklilerden pozitif ayrımcılık teşekkürü

Rana BÜYÜKTAŞ
Şehit yakını, gazi ve emeklilerden pozitif ayrımcılık teşekkürü
ŞEHİT ANNESİ SONGÜL ALTINTAŞ: Cumhurbaşkanımıza şehit ailelerini unutmadığı için çok teşekkür ederiz.
15 TEMMUZ GAZİSİ HATİCE TAVUKÇU: Bu projeden sadece kendimiz için değil dar gelirli tüm aileler için de memnun olduk.
OTİZMLİ ÇOCUĞU OLAN RABİA İLKER (23): Hemen yarın başvuru yapacağım. Normal fiyatlara göre çok uygun.
GAZİANTEP'TEN İŞÇİ ALİ TEKE: En büyük hayalim ev sahibi olmaktı. Projeye başvuru yapacağım.
MERSİN'DEN ÇİFTÇİ MUHAMMET ŞAFAK: Devletin dar gelirlilere olan bu tür destekleri vatandaşın rahat bir nefes almasını sağlıyor.
HATAY'DAN EMEKLİ GÜLLÜ GÜNDÜZ: Enflasyon zamanında halkımıza bu evlerin yapılması büyük bir şey. Cumhurbaşkanımız yanımızda durdu. Teşekkür ederiz.

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Şehit yakını, gazi ve emeklilerden pozitif ayrımcılık teşekkürü
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