Şehit yakını, gazi ve emeklilerden pozitif ayrımcılık teşekkürü

Cumhurbaşkanımıza şehit ailelerini unutmadığı için çok teşekkür ederiz.Bu projeden sadece kendimiz için değil dar gelirli tüm aileler için de memnun olduk.Hemen yarın başvuru yapacağım. Normal fiyatlara göre çok uygun.En büyük hayalim ev sahibi olmaktı. Projeye başvuru yapacağım.Devletin dar gelirlilere olan bu tür destekleri vatandaşın rahat bir nefes almasını sağlıyor.Enflasyon zamanında halkımıza bu evlerin yapılması büyük bir şey. Cumhurbaşkanımız yanımızda durdu. Teşekkür ederiz.