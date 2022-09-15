Şehit yakını, gazi ve emeklilerden pozitif ayrımcılık teşekkürü

ŞEHİT ANNESİ SONGÜL ALTINTAŞ:
Cumhurbaşkanımıza şehit ailelerini unutmadığı için çok teşekkür ederiz.
15 TEMMUZ GAZİSİ HATİCE TAVUKÇU:
Bu projeden sadece kendimiz için değil dar gelirli tüm aileler için de memnun olduk.
OTİZMLİ ÇOCUĞU OLAN RABİA İLKER (23):
Hemen yarın başvuru yapacağım. Normal fiyatlara göre çok uygun.
GAZİANTEP'TEN İŞÇİ ALİ TEKE:
En büyük hayalim ev sahibi olmaktı. Projeye başvuru yapacağım.
MERSİN'DEN ÇİFTÇİ MUHAMMET ŞAFAK:
Devletin dar gelirlilere olan bu tür destekleri vatandaşın rahat bir nefes almasını sağlıyor.
HATAY'DAN EMEKLİ GÜLLÜ GÜNDÜZ:
Enflasyon zamanında halkımıza bu evlerin yapılması büyük bir şey. Cumhurbaşkanımız yanımızda durdu. Teşekkür ederiz.