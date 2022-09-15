SON DAKİKA: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan sosyal konut projesi ile ilgili önemli açıklamalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi ile ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Konut alanları nasıl belirlendi?

Türkiye'nin 81 ilinde nüfus ağırlığı ile eş orantılı olarak rakamları belirledik.

bTürkiye'nin 81 ilinde nüfus ağırlığı ile eş orantılı olarak rakamları belirledik. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda adımlar attık. İnsanlar burada okula nasıl gidecek, ekmeğini nereden alacak, işe nasıl gidecek gibi sorularla karşılaşıyoruz. Bu projelerin içinde okullar, camiler, sosyal donatılar, tüm ihtiyaçları karşılayacak donanım olacak. Çalışmalarımızı buna göre yaptık.

Arsa konusunda da, konutların fiyatlarının artış gösterdiği yerlerde planlayacağız. Sosyal konut alanlarına da yakın olacak, altyapılarını da beraber yapalım istiyoruz. İş yeri ve arsaların başvurularını 10 Ekim'den itibaren almaya başlayacağız. 7 Kasım'a kadar sürecek. İstanbul'da 2 yakaya da konutlar yapacağız. Talepleri gidereceğiz. Vatandaşlarımız bizim yaptığımız konutlardan alsın istiyoruz. Her gelir grubuna hitap ediyor.

Arsa alan ben müstakil ev yapmak istiyorum diyebilecek mi?

Hem müstakil ev parselleri sürüyoruz, hem de katlı ev yapabilecekleri arsalar sunuyoruz. Müstakil parsellerde 350-400 metre parseller olacak, burada tek katlı evler yapabilecekler. Bizim belirlediğimiz imara göre projelerini geliştirerek, hayal ettikleri evlerini yapabilecekler.

Evler nasıl belirlenecek, kat ve daire tercihi yapılabilecek mi?

Antalya'da, Muğla'da, İzmir'de, Akdeniz'de, Ege'de balkon ihtiyacı var. Şanlıurfa'da, Antep'te havalar sıcak olduğu için geniş balkon ve teras ihtiyacı var. Gece terasında, balkonunda uyuyabileceği anlayışta yapıyoruz. Biz şartları gözeterek proje geliştiriyoruz. Başka yerlerde belki daha küçük bir balkon, yöresel taş ile döşeme olabiliyor. Diyarbakır'da Diyarbakır taşını, Mardin'de Mardin'in meşhur taşını kullandık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek konutları yapacağız. Kuralar çekilecek.