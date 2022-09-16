905 yurtta öğrencilere sınırsız hizmet

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı yurtlar spor salonları, yaşam alanları, ücretsiz internet hizmeti ve pek çok uygulamayla gençlerin konaklama ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bakanlık üniversite öğrencilerinin kalacakları şehirde barınma sorunu yaşamaması için yurt sayısını her geçen gün artırıyor. Önceki gün büyük şölenle açılışı yapılan 105 yurt ile birlikte Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren yurt sayısı 800'den 905'e ulaştı. Edinilen bilgiye göre 105 yurt yeni dönemde öğrencileri ağırlayacak. Binlerce öğrenciye hizmet veren yurtlarda açık büfe yemek hizmeti, tüm öğrencilere beslenme yardımı, 24 saat sıcak su, ücretsiz internet ve daha birçok hizmet sunuluyor. Yurtlarda konaklama ihtiyacının yanı sıra öğrencilerin, dersleri dışında kalan serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişmelerine de katkı sunuluyor. Yurtlarda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenleniyor.