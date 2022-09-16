CHP’li Bilecik Belediyesi’nin itfaiye şefine suçüstü! Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

185 GRAM METAMFETAMİN İLE YAKALANDI

Daha önceden kaydı olduğu iddia edilen eski zabıta müdürü, dün gece saat 02.00 sıralarında narkotik polisi tarafından alınan bir ihbar sonrası yapılan operasyonla yakalandı. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.Y.'nin kullandığı yabancı plakalı otomobilde 3 parça halinde 185 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.