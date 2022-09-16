Gastroantep Festivali’nde renkli açılış

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde düzenlediği 4. Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep) çerçevesinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Vatandaşların alkışları eşliğinde gerçekleşen yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların cep telefonlarıyla kayıt altına aldıkları yürüyüş Gaziantep Kalesi'nden başlayarak, Bakırcılar Çarşısı istikametinden Gaziantep Sanat Merkezi önüne kadar sürdü. Türk bayrakları taşıyan gençlerin ön saflarda yer aldığı korteje vatandaşların yanı sıra mehteran takımı, nostaljik arabalar, bisikletliler ve motosikletli sürücüler de katıldı. Kortej, çevrede bulunan dükkanlar ile vatandaşların yoğun ilgisiyle Gümrük Caddesi üzerinden Bakırcılar Çarşısı'na geçti. Kortej yapılan gösteriler ile Almacı Pazarı, Karagöz Caddesi ve Suburcu Caddesi üzerinden Balıklı Parkı'na kadar yürüdü. Sanat merkezi önünde son bulan korteje katılanlar üstü açık tur otobüslerine binerek GastroAntep'in kalbinin atacağı Festival Park'a geçti.



Şenlik havasında geçen korteje Gaziantep protokolü, dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, UNESCO gastronomi şehirleri temsilcileri, kardeş şehirlerden gelen yetkililer, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri ve şefleri, gurmeler, gastronomi yazarları, Gaziantepli tarım üreticileri, yerli ve yabancı basın temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Festival meşalesinin yakılmasından sonra Anadolu ateşi birbirinden renkli gösteriler sundu.

MOR BAKLAVA TANITILDI



AB tescilli Antep baklavası, klasik, kare, midye, havuç dilimi, fıstık dolma, şöbiyet, tahinli, mor ve soğuk çeşitleriyle beğeniye sunuluyor .

Baklava üretimi yapan Levent Aktaş: "(Mor baklava) İçerisinde yaban mersini, böğürtlen, vişne, ahududu ve mor patlıcana kadar ürünler var. Hiçbir koku ve koruyucu içermiyor"

Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen Antep baklavası, son yıllarda farklı çeşitleriyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor. UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olan ilk Türk kenti Gaziantep'teki baklava ustaları baklavanın lezzetini çeşitlendirmek adına son yıllarda önemli çalışmalara imza attı. İlk olarak herkes tarafından bilinen klasik (kare) baklavayı müşterilerin beğenisine sunan ustalar, özellikle son yıllarda yaptıkları AR-GE çalışmalarıyla baklavanın çeşidini artırarak farklı tatlar ortaya çıkarmaya başladı. Artık baklavacıların menüsünde klasik, kare, midye, havuç dilimi, fıstık dolma, şöbiyet, tahinli, soğuk ve mor baklava bulunuyor. Kentte 36 yıldır baklava işletmeciliği yapan Levent Aktaş, AA muhabirine, baklavanın Türkiye'de en çok tercih edilen tatlıların başında geldiğini söyledi.

Baklavanın AB tarafından tescil edilmesinin ardından özellikle yurt dışında taleplerin yoğunlaştığını ifade eden Aktaş, son yıllarda her baklavacının farklı bir ürün çıkarmak için AR-GE çalışmalarına yoğunluk verdiğini ifade etti.

İlerleyen yıllarda onlarca çeşidinin ortaya çıkacağına inandığı anlatan Aktaş, şunları kaydetti: "Mesleğe ilk girdiğimizde birkaç çeşit vardı. Gün geçtikçe yeni çalışmalar ve çeşitlerle tezgahımız şenlenmeye başladı. Şu an da 12-13 çeşit ürün bulunuyor. Bir iki çeşit üzerinde Ar-Ge çalışmamız var. İnşallah ilerleyen günlerde bunlarda tezgahımızda yer alacak. AR-GE çalışmaları kolay olmuyor. Gaziantep kültürüne uygun olması için çalışmalarımızı yapıyoruz."

MOR BAKLAVA TEZGAHLARDA DİKKATİ ÇEKİYOR

Kentte işletmecilerin sürekli üretime destek olduğunu kaydeden Aktaş, "Meyveli, cevizli, diyet gibi çeşitlerimiz var. Herkesin damak tadına hitap edecek ürünler var. İsteyenlere karışık kutu yapıyoruz. İnsanlar mutlu oluyor ve işletmeden boş çıkmıyor" dedi.



Tezgahlardaki mor baklavaların dikkati çektiğine işaret eden Aktaş, "İçerisinde yaban mersini, böğürtlen, vişne, ahududu ve mor patlıcana kadar ürünler var. Hiçbir koku ve koruyucu içermiyor. Protein ve antioksidan bakımından daha faydalı bir ürün. Mor baklava insan vücuduna faydalıdır. Bu ürünün nasıl yapıldığını ve içerisinde neler olduğunu yaptığımız el broşürleriyle gelen müşterilere gösteriyoruz. İçerisinde yüzde yüz kırmızı meyvelerin özü var" diye konuştu.