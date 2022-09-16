İBB, ailenin 150 yıllık yalısını işgal etti

"TERÖRİST DEĞİLİZ"

Yaşanan süreçle ilgili konuşan yalının hak sahiplerinden Cenk Barkan, "Kamu yararına bu yalıyı ne yapacaksınız merak ediyorum. 1995 yılında safi nazar ilan etmişsin. Bitmiş gitmiş dava. Her tarafı istimlak edememişsin, hakkımdan vazgeçiyorum demişsin. Benim hakkımı niye vermiyorsun. Verdiğiniz para nerede? Bankada mı bankada bir şey mi oldu? Devlete geri döndü İBB kasasına mı girdi para? Karşımızda bir muhatap yok ki bunun açıklamasını yapsın. 5 kuruş vermeden 3 bin 950 lira emekli maaşı olan bir kadını sen nasıl sokağa atıyorsun" dedi.