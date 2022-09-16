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Giriş Tarihi: 16.9.2022 11:01

İçişleri Bakanı Soylu, KPSS paylaşımı! hazırlıklar tamamlandı

AA
İçişleri Bakanı Soylu, KPSS paylaşımı! hazırlıklar tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek olanların mağduriyet yaşamamaları için 6 bin 725 ekip aracı ile 1949 motosikletli polis ekibinin hazır olduğunu duyurdu.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için nüfus müdürlüklerinin ve emniyet birimlerinin tüm hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Bakan Soylu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Adaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli. Olası bir aksilikte 6 bin 725 ekip aracı, 1949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır. Nüfus müdürlüklerimiz, 18 Eylül Pazar günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileklerimizle."

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İçişleri Bakanı Soylu, KPSS paylaşımı! hazırlıklar tamamlandı
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