Muharrem İnce’den 6’lı masaya şok gönderme! Biz kıvırmıyoruz dans etmiyoruz





"BİZ BİR İŞ DOĞRU YAPILDIYSA DESTEKLERİZ"

"Bizi güneyimizden Suriye'den kuşatmak istiyorlar, batımızdan Yunanistan ile kuşatmak" diyen İnce "Yunanistan'da 20'nin üzerinde üs kurdu Amerika. Bu bir kuşatma harekatıdır. Yani Ukrayna için yapıldı bunlar. Ukrayna için yapıldıysa Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor, ne işi var 12 bin tane tankın bizim sınırımızda. Bu konuda bu ülkeyi yöneten hükümete her türlü desteği veririz, hiç sıkıntı yok. Biz yerli ve milli bir partiyiz. Libya konusunda her türlü desteği veriyoruz. Mavi vatan vazgeçilmezimizdir, destekliyoruz. Biz diğer muhalefet partilerine benzemeyiz. Biz bir iş doğru yapıldıysa destekleriz. İHA'ları SİHA'arı destekliyoruz. Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur. 100 sene önce de aynısını yapmıştı akıllanmalarını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.