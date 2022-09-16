MHP’li Olcay Kılavuz: YPG’yi terör örgütü olarak görmeyenler var

MHP'nin 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları" kapsamında MHP Mersin milletvekilleri Olcay Kılavuz ile Baki Şimşek, bazı MKYK üyeleriyle Bingöl'ün Genç ilçesine geldi. Heyet, Şehit Polis Hakan Akdere Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Genç'in birçok mağduriyeti, haksızlığı ve çeşitli saldırıları yaşamış bir ilçe olduğunu belirterek, "Bugün bakıldığında Bingöl'de ve Güneydoğu'da çok huzurlu bir iklimi görmekteyiz.

Çok sağlıklı, çok güvenli bir ortamı takip etmekteyiz. Biz her şeyden evvel bakıldığında yarım asırlık mazimizde hep Türk milletinin menfaatleri için mücadele ettik. Bugün cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne çok az bir süre kaldı. Bir taraftan Yunanistan Amerika'nın desteğiyle o gayri askeri olan adaları cephaneliğe dönüştürmüş durumda. Sürekli küstahça, alçakça Türkiye'yi tahrik ediyor, taciz ediyor ve milletimizi, sabrımızı zorluyorlar. Yanı başımızdaki Suriye'nin, Irak'ın kendi içerisindeki savaşlar, çatışmalar maalesef ki Türkiye'ye ağıra mal olmuştur" dedi.