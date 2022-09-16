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Giriş Tarihi: 16.9.2022 12:06 Son Güncelleme: 16.9.2022 12:17

MSB duyurdu: Yunanistan'dan yeni itme! Türkiye kurtardı

MSB duyurdu: Yunanistan’dan yeni itme! Türkiye kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan'ın göçmenlere yönelik baskı, itme ve şiddet içeren tutumununun devamını bir kez daha belgeledi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan'ın göçmenlere yönelik baskı, itme ve şiddet içeren tutumununun devamını bir kez daha belgeledi. Yapılan açıklamada "Çeşme Uzunadalar kuzey batısında, 14 Eylül 2022'de Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin 2 adet lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı" denidi.

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MSB duyurdu: Yunanistan'dan yeni itme! Türkiye kurtardı
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