Şanghay Zirvesi’nin onur konuğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne özel konuk olarak katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle, dün özel uçak "TC-TRK" ile zirveye katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkand kentine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Semerkand Uluslararası Havalimanı'nda, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Başbakan Yardımcısı Camşid Hocayev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev karşıladı.Şanghay İşbirliği Örgütü nezdinde, "diyalog ortağı" statüsünü elde ettiği 2012'den bu yana Türkiye'den zirve toplantılarına 'Cumhurbaşkanı' düzeyinde ilk kez katılım gerçekleşiyor. Bugün düzenlenecek zirve kapsamında, bazı liderlerle ikili görüşmelerde bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve oturumunda da konuşma yapacak.Zirveye üye üyeler Çin, Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan ve İran'ın yanı sıra gözlemci ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Belarus da davet edildi. Zirvede tartışılacak ana konular arasında Rusya-Ukrayna Savaşı, küresel enerji ve gıda krizi ve zirveye katılan bazı ülkelere yönelik Batı'nın ekonomik yaptırımları yer alıyor. Örgütün genişlemesinin de tartışılacağı zirvede komşu ülkelerle ikili görüşmeler yapılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Erdoğan ve Aliyev'in, Savitsky Otel'de gerçekleşen görüşmesi 40 dakika sürdü. Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.EmineErdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Konigil Kağıt Fabrikası'nı ve yaşayan Özbek Köyü Müzesi'ni ziyaret etti. Sosyal medya hesabından ziyaretlerine ilişkin paylaşım yapan Emine Erdoğan, "İki bin yıl boyunca bozulmadan günümüze ulaşabilen Semerkant kağıdının serüveni hayranlık uyandırıyor. Semerkand, bir kültür hazinesi olarak varlığını sürdürüyor" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Semerkand programı kapsamında zirvenin düzenleneceği kongre merkezine geldi. Erdoğan, buradaki ağaç dikme törenine katıldı. Daha sonra diğer liderlerle birlikte kentin yeni inşa edilen ve "Ebedi Şehir" olarak anılan bölgesini gezen Erdoğan, liderler onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i de kabul etti. Bakü'nün işgalden kurtuluşunun yıldönümünü kutlayan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostumuz, kardeşimiz, ayrılmaz bir parçamız olan Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da haklı mücadelelerinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.