SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’ın duyurduğu sosyal konut projesine başvuru sayısı 2 milyonu aştı

Başkan Erdoğan'ın duyurduğu 81 ildeki sosyal konut projesine başvurular tüm hızıyla devam ediyor. 14 Eylül'de başlayan başvurulara şu ana kadar 2 milyon 4 bin 435 kişi başvurdu.

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı.

14 Eylül 2022 tarihinde başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.

TOKİ 250 bin konut başvuruları, Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak. e-Devlet başvuruları, 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecek.