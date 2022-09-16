Son dakika haberi | Adnan Oktar davasında önemli kararlar

Son dakika haberi: Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında istinafın bozma kararının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılamasına 6 Eylül'de başlanmıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında yapılan duruşmalarda bugüne kadar bozma kararına karşı tarafların diyecekleri soruldu, savunma ve talepler alındı. Bugün ise gece geç saatlere kadar süren duruşmanın ardından mahkeme heyeti bir dizi ara karar aldı.

Heyet, kovuşturmanın genişletilmesi yönündeki sanıkların taleplerini reddetti. Mağdurların Adli Tıp Kurumuna sevk edilmeleri yönündeki sanıkların talepleri de kabul edilmedi.

OKTAR'A GÖRÜŞ KISITLAMASI

Mağdurların yeniden dinlenmesine gerek görmeyen mahkeme heyeti, tutuklu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Adnan Oktar'ın cezaevi görüş kısıtlamasının da devamı kararlaştırıldı.

Mahkeme heyeti, davanın esasına ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Duruşma 4 Ekim'e ertelendi.

DAVA SÜRECİ

Temmuz 2018'de yapılan operasyonla tutuklanan Adnan Oktar, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamanın ardından 11 Ocak 2021'de "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 1. Ceza Dairesi 15 Mart 2022'de bu kararı bozarak Oktar'ın aralarında bulunduğu 16 örgüt yöneticisi dışındaki 68 sanığı tahliye etmiş, serbest bırakılan bu sanıklardan 61'i hakkında 28 Mart'ta yeniden tutuklama kararı verilmişti.

Sanıklar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararıyla yeniden yakalanıp cezaevine konulmuş, 6 Eylül'de yeniden yargılama başlamıştı.