Son dakika haberi: CHP’li belediyede PKK operasyonu: Gözaltına alınan çalışanlar adliyede

Son dakika haberi: Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, çalışmalar kapsamında, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işe giren ve halen aktif olarak çalıştıkları belirlenen F.E, A.K., B.B., D.B., H.S., K.B., M.E.İ., A.K., İ.G. ve S.M. isimli kişilerin PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici, sahiplenici ve yüceltici şekilde propaganda yaptıklarını tespit etti.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 180 polis katıldığı 10 şüpheliye yönelik 10 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Mersin Emniyet Müdürlüğünün tespit ettiği 10 şüpheliden aralarında örgütün 'Değer Ailesi' olarak tanımladığı, örgüt adına kırsal alanda faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilmiş örgüt mensuplarının 1. derecede aile yakınlarından olanların da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, gözaltı kararı bulunan 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

CHP’li belediye çalışanlarına PKK operasyonu: 9 gözaltı