Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: 120'nin altında terörist kaldı...
Giriş Tarihi: 16.9.2022 19:14 Son Güncelleme: 16.9.2022 19:22

SON DAKİKA HABERİ | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: 120'nin altında terörist kaldı...

AA
SON DAKİKA HABERİ | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan flaş açıklama: 120’nin altında terörist kaldı...

Son dakika haberi: Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik amansız mücadelesi sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş bir açıklama geldi. Bakan Süleyman Soylu, "Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA HABERİ | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: 120'nin altında terörist kaldı...
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