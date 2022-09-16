Son dakika haberi: Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik amansız mücadelesi sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş bir açıklama geldi. Bakan Süleyman Soylu, "Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı." ifadelerini kullandı.
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SON DAKİKA HABERİ | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: 120'nin altında terörist kaldı...