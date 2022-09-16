TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile görüştü

Moldova'ya resmi ziyarette bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir araya geldi.

Şentop, görüşmede, Türkiye ile Moldova'nın köklü tarihi ve kültürel temellere dayanan güçlü ilişkilere sahip olduğunu söyledi. İlişkilerin gün geçtikçe daha da güçlenmesinin temel hedefleri olduğunu belirten Şentop, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin yakında düzenlenmesi planlanan ikinci toplantısının da iş birliğine kayda değer katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

Türkiye'nin, ikili ticaret hacmini 1 milyar dolara yükseltme hedefine bağlılığını dile getiren Şentop, "2021 yılı ticaret hacmimizin 857 milyon dolar olarak gerçekleşmesi, bu hedefimize yakında ulaşacağımızı gösteriyor. Türk yatırımlarının Moldova'daki başarıları bizleri gururlandırıyor. Bu yatırımların artmasını arzu ediyoruz. Atılacak adımlarla ticaretten enerjiye, sanayiden turizme birçok alanda iş birliğini geliştirebiliriz." diye konuştu.