Yanan köy 18 ayda yeniden inşa edildi

ArtvinYusufeli'ye bağlı Dereiçi Köyü'nde 18 ay önce meydana gelen yangında 52'si ev olmak üzere 193 yapı hasar gördü. Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) inşaatına başlanılan yatay mimarili, taş-ahşap karışımlı 7 bloktan oluşan 42 konut tamamlandı. Konutlar 2 ay sonra teslim edilecek. Köy muhtarı Sabri Duman, "Köyün 3'te 1'i yandı. Arazi şartları zor, kolay iş değil. Ancak devletimiz 18 ayda köyümüzü yeniden inşa etti. Bakanlarımız yangının ikinci günü buraya gelerek yaramıza merhem oldular. Devletimiz verdiği sözü tuttu" dedi. Yangında evi yanan Selahattin Taşçı ise, "Kısa sürede çok güzel evler yapıldı. Allah razı olsun" dedi.