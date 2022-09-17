ATV’nin sevilen çalışanı kalbine yenik düştü

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Atv'de kurgu uzmanı olarak 14 yıldır görev yapan İlker Taşkın, kalbine yenik düştü.

Uzun yıllardır Atv'de gece görev yapan İlker Taşkın'ın çalışma arkadaşları ve ailesi ani gelen ölüm haberiyle sarsıldı. Eskişehirli olan İlker Taşkın'ın, kalbinden rahatsızlığı olduğunu belirten çalışma arkadaşları, iki gün önce de kalbindeki şikayetleri nedeniyle doktora gittiğini ancak yapılan tetkiklerinde bir şey çıkmadığını söyledi. Kalp kapakçıklarında rahatsızlığı bulunan İlker Taşkın'ın dün sabah aniden fenalaştığı ve eşi Funda Sema Taşkın'ın durumu 112 Acil Servis'e bildirdiği öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin İlker Taşkın'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. İlker Taşkın, yarın memleketi Eskişehir Eskişehir Merkez Gökmeydan Ziyapaşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Eskişehir Alpu ilçesi Mamure köyünde son yolculuğuna uğurlanacak. İlker Taşkın, çalışma arkadaşları tarafından sakinliği ve çalışkanlığı ile tanınıyordu.





Turkuvaz Medya Grubu İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "08.03.2008 tarihinden itibaren Grubumuzda Atv Haber Kurgu Uzmanı olarak görev yapan değerli çalışma arkadaşımız İlker Taşkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. İlker Taşkın'ın naaşı, bugün (18.09.2022) Eskişehir Merkez Gökmeydan Ziyapaşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Eskişehir Alpu ilçesi Mamure köyünde son yolculuğuna uğurlanacaktır. Başta ailesi olmak üzere; tüm çalışma arkadaşlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun" denildi.