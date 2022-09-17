Gençlerden Erdoğan’a sosyal konut teşekkürü

18-30 yaş arası gençler, Cumhuriyet tarihimizin en büyük projesinde kendilerine kontenjan ayrılmasından ve hane halkı gelirine takılmamalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiler.
GENÇLER PROJEDEN MEMNUN
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı öğrencisi Rıdvan Kaçmaz (19) "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yirmi yıllık iktidarda yapmış olduğu her şey için çok teşekkür ederim. Sosyal konut projesi dar gelirli, engelli ve özellikle gençler için çok güzel bir proje oldu."
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Ayben Ümüş Kurt (21) "Sayın Cumhurbaşkanımızın yine gençleri ön plana çıkardığı projelerden birine şahitlik ettik. Gençlerin kendi imkanlarıyla bir ev sahibi, iş yeri sahibi olma imkanı sağladığı için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim."
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ali Gürsoy (22) "Sayın cumhurbaşkanımız dün olduğu gibi bugünde gençlerin yanında olduğunu göstermiş oldu. Biz gençlerin geleceğini daha rahat kurabilmesi için gereken çabayı her zaman gösteriyor. Bende bu sosyal konut projesine başvuracağım çok mutlu oldum biz gençler için özel yer ayrılmasına. Tekrardan teşekkür ediyoruz."
"GENÇLERE VERDİĞİ ÖNEMİ ORTAYA KOYDU"
Samsun Üniversitesi Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi Ozan Fırat Topal (23) "Tüm halkımızı kapsayan bir proje olmasına rağmen özellikle gençlere ayrılan %20'lik kontenjan AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuş oldu. Sadece bu proje ile değil 20 yıl boyunca yaptığı tüm çalışmalarla gençleri, ülkemizin hem bugününde hem de yarınlarında etkin kılan Cumhurbaşkanımıza kendim ve milyonlarca genç arkadaşım adına teşekkürü bir borç bilirim."
Siirt Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencisi Beyza Nur Uluışık (21) "Sayın cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi bugün de öncelik bizlere verdi ve gençlere verilen bu pozitif ayrımcılık gönüllerimizi fethetti."
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Abdulmutalip Çiftçi (22) "Gençleri düşünüp onlar içinde her daim çaba göstermeye devam eden Sayın Recep Tayyip Erdoğan yine gençlerin başkanı olduğunu gösterdi."
KYK MÜJDESİNDEN SONRA KONUT MÜJDESİ
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi öğrencisi Yaren Nisa Karduz, "Sayın cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz aylardaki vermiş olduğu KYK müjdesinden sonra yine biz gençleri düşünerek verdiği konut müjdesiyle görmüş olduk."
Kastamonu Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Maşide Nur Kaba (25), "5 yıldır Kastamonu da yaşıyorum. Cumhurbaşkanımızın konut projesinde gençlere ayırdığı kontenjanı duyunca çok sevindim. Bu sevincin en çok büyük sebebi, artık gençlerin sesini duyan bir iktidarın olması."
Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Hasan Sağat, "Ülkemize yapılacak her projede her çalışmada biz gençlere kontenjan ayırarak değer verdiğini hissettiğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizler için büyük şans."
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Yusuf Ziya Aydoğan, "Yapacak olduğu toplu konut projesi ile gençlere öncelik sağladığı için çok teşekkür eder başarılarının devamını tüm kalben dileriz."
Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Programlama Bölümü öğrencisi Abdullah Fehim Kılıçarslan (20) "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gençlere özel kontenjan ayrılan Sosyal Konut Projesi müjdesi ile bir kez daha biz gençleri hiçbir zaman arka plana atmadığını gösterdi."