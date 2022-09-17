Gençlerden Erdoğan’a sosyal konut teşekkürü

"GENÇLERE VERDİĞİ ÖNEMİ ORTAYA KOYDU"

Samsun Üniversitesi Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi Ozan Fırat Topal (23) "Tüm halkımızı kapsayan bir proje olmasına rağmen özellikle gençlere ayrılan %20'lik kontenjan AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuş oldu. Sadece bu proje ile değil 20 yıl boyunca yaptığı tüm çalışmalarla gençleri, ülkemizin hem bugününde hem de yarınlarında etkin kılan Cumhurbaşkanımıza kendim ve milyonlarca genç arkadaşım adına teşekkürü bir borç bilirim."