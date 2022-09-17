Güvenlik birimleri sahaya indi... 51 bin okul servisi denetlendi

51 BİN OKUL SERVİSİ DENETLENDİ

Ülke genelinde eş zamanlı olarak günlük 19 bin 26 karma ekip ile 60 bin 813 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan tüm uygulamalarda; 51 bin 870 okul servis aracı denetlendi. Bu denetimlerde 505'ine "Araç Muayenesi Yaptırmamak", 441'ine "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", 259'una "Emniyet Kemeri Takmamak", 80'ine "Fazla Yolcu Taşımak" ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplamda bin 434 servis aracı ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak, idari para cezası uygulandı. Ayrıca eksikliği tespit edilen 126 okul servis aracı trafikten men edildi.