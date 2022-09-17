Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da 2 teröristin teslim olduğunu bildirdi
Giriş Tarihi: 17.9.2022 22:11

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da 2 teröristin teslim olduğunu bildirdi

AA
İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ’da 2 teröristin teslim olduğunu bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da 2 PKK/KCK mensubu teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmasıyla yurt içinde kırsalda faaliyette olan 2 PKK/KCK mensubu teröristin silahlarıyla birlikte jandarmaya teslim olduğunu bildirdi.

Süleyman Soylu, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. Sarı torba korkulu rüyaları, terör örgütü bitiyor, teslim olun." ifadesini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da 2 teröristin teslim olduğunu bildirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA